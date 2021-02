ASSE - Mercato : M’Vila a rendu un petit service à Puel

C'est la recrue défensive de l'ASSE, cet hiver : Pape Cissé débarque de l'Olympiakos pour renforcer l'arrière garde des Verts, du haut de son 1,97 m. Le colosse devrait débuter sous ses nouvelles couleurs dès ce soir contre le FC Nantes, dans un rendez-vous très important pour la course au maintien.

Cissé : « Yann M’Vila m’a dit que je quittais un grand club pour un autre grand club »

Présenté hier à L'Etrat, le Sénégalais a affiché ses ambitions et il n'a pas caché que Yann M'Vila, son ancien coéquipier au Pirée, lui avait dit le plus grand bien de l'ASSE. « Les discussions avec les Verts remontent à fin décembre. J’ai toujours apprécié Saint-Etienne. C’est un choix sportif de venir ici. Les Verts c’est un club familial. Yann M’Vila m’a dit que je quittais un grand club pour un autre grand club », a-t-il confié. Bien que poussé vers la sortie par Puel l'été dernier, M'Vila a toujours soutenu qu'il avait apprécié la franchise du Castrais. Et les propos de Cissé traduisent donc son estime intacte pour le club forézien. Quant à Cissé, il a fait preuve d'une grande ambition hier en conférence de presse. « Pour moi l’ASSE doit viser le podium, a-t-il notamment dit. Ce club a sa place en Europe. »