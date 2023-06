ASSE, Stade Rennais - Mercato : M’Vila au beau milieu d’une petite folie !

Véritable taulier de l’Olympiakos ces derniers années, Yann M’Vila qui est en fin de contrat ne va pas prolonger l’aventure avec le club grec. Selon les informations de Foot Mercato, le milieu de terrain de 32 ans a recemment décliné une belle offre de prolongation du club du Pirée, il souhaiterait trouver un nouveau challenge.

Selon les informations de nos confrères, Yann M’Vila serait dans le viseur de deux grosses écuries aux Émirats arabes unis. En effet, le FC Shabab Al-Ahli entraîné par un certain Leonardo Jardim aurait proposé un gros contrat à l’international français. Le Al Jazira SC serait proche de faire une belle offre selon la même source tout d’autres étrangères. Une belle fin de carrière en perceptive pour l’ancien de l’ASSE et du Stade Rennais, affaire à suivre…

