ASSE - Mercato : M’Vila, Khazri, Trauco... les toutes dernières révélations

Claude Puel va finir par réussir son opération dégraissage. La dernière satisfaction en date se nomme Yann M’Vila. S’il n’est sans doute pas le cadre qu’il avait le plus envie de voir partir au mercato, force est de constater qu’il s’agit aujourd’hui du dossier le plus avancé en ce sens.

Manu Lonjon a confirmé que le milieu des Verts allait s’envoler pour l’Olympiakos incessamment sous peu. « Il attend l’autorisation de voyager, a-t-il commencé dans son live Twitch. Il sera après-demain à Athènes grand max car l’Olympiakos veut l’avoir pour la finale de la Coupe de Grèce le 15 septembre. On ne parle pas d’un transfert car il y aura zéro indemnité. Yann attend autorisation de voyager. 3 ans Athénes pour finale coupe de Grèce 15 septembre. Il va s’engager pour trois ans. »

Khazri pas intéressé par la Turquie ?

L’Équipe confirme que le départ de M’Vila devrait coïncider avec celui de Loïs Diony. L'attaquant (27 ans) a passé sa visite médicale hier à Angers et devrait s'engager pour trois ans en faveur du SCO. Par ailleurs, Lonjon a fait savoir que Miguel Trauco n’avait plus aucune discussion avec l’Olympiakos et que Wahbi Khazri n’était pas intéressé par les clubs turcs de Trabzonpor et Basaksehir. Tout cela complique forcément d’éventuelles arrivées à l’ASSE.