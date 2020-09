ASSE – Mercato : M'Vila tout proche d'Olympiakos, ça s'agite pour Diony, Bouanga et Fofana !

23 joueurs ont déjà quitté l'ASSE cet été en comptant les joueurs qui évoluaient en équipe première et en réserve la saison passée. Le dernier en date, c'est Alexandros Katranis. Prêté ces deux dernières saisons à Atromitos, son club formateur, après un premier prêt à Mouscron, en Belgique, le latéral grec est à nouveau prêté, en Turquie, cette fois, à Hatayspor, un promu. Un prêt payant qui s'élèverait à 150 000 € ! Pas de quoi renflouer les caisses vertes, donc...

Ces derniers jours, les contacts s'intensifiaient pour plusieurs éléments. C'était notamment le cas de Yann M'Vila. Sollicité par Olympiakos, le milieu de terrain, dont la situation s'est fragilisée chez les Verts, est d'accord pour rejoindre le club grec, qui fait le forcing via François Modesto et Mathieu Valbuena. Ne manque plus que le feu vert de l'ASSE, qui demande une indemnité de transfert alors que le club grec souhaite récupérer le joueur libre. Une condition à laquelle les dirigeants stéphanois semblent devoir se plier pour se soulager du plus gros salaire de l'effectif. Parmi les « indésirables », Loïs Diony est quant à lui dans le viseur d'Angers, où il devrait s'engager pour trois ans dès ces prochains jours.

Fofana devrait rester, mais Bouanga peut-être pas

La donne est différente pour Denis Bouanga et Wesley Fofana, deux piliers de l'équipe de Claude Puel. Et les deux joueurs les plus bankables de l'ASSE, aussi. Plusieurs sources annoncent ces derniers jours des offres à venir pour Bouanga, convoité notamment par Rennes, Monaco, Everton et l'Atalanta Bergame. Le Milan AC et l'AS Rome auraient aussi le Gabonais dans le viseur. Si les dirigeants stéphanois sont à l'écoute des offres pour Bouanga, Puel entend garder à tout prix Wesley Fofana.

Le Milan AC et Leicester seraient très déterminés à s'attacher les services du jeune défenseur, et les enchères pourraient atteindre les 25 M€. Si le Marseillais n'a aucune envie de quitter le Forez dès cet été, une grosse offre pourrait faire réfléchir les dirigeants stéphanois, au sein d'un club actuellement dans l'incapacité de verser la moindre indemnité pour se renforcer, malgré les transferts juteux de William Saliba, Rémy Cabella et Ole Selnaes, qui ont rapporté 50 M€ à eux trois ces 18 derniers mois... Quant aux contacts de Wahbi Khazri avec Trabzonspor, pour un prêt avec option d'achat, ils étaient en stand by ces derniers jours, alors que ceux de Miguel Trauco avec Olympiakos s'étaient refroidis.