ASSE - Mercato : la priorité, c'est l'attaquant !

Mercredi dernier en conférence de presse, Loïc Perrin (coordinateur sportif de l'ASSE) n'a masqué ni ses besoins, ni ses difficultés au moment d'évoquer le Mercato des Verts : « On s’est mis à la recherche d’un attaquant, ce n’est pas un secret. On espère avoir l’effectif au complet rapidement mais on sait que ce ne sera pas le cas à la première journée de championnat. Il y aura des mouvements fin août, on y est préparé ». Avec des moyens réduits et faute d'être parvenu à vendre des joueurs pour l'instant, l'ASSE s'est focalisé presque à 100% sur le marché des joueurs libres et dans la négociation pour faire libérer des indésirables.

Les Verts visaient quatre coups avant la reprise, ils n'en auront fait que trois, l'ESTAC campant pour l'instant sur ses positions concernant Tristan Dingomé (31 ans) et refusant de faire cadeau de sa dernière année de contrat. Si un milieu axial droit est toujours recherché et que la piste de l'ancien Rémois n'est pas abandonné, ce n'est plus la priorité du moment dans le Forez où Laurent Batlles s'est résolu à attendre. L'arrivée d'un piston gauche est aussi remise à plus tard, l'ASSE souhaitant d'abord voir à l'oeuvre le très offensif Lucas Calodat en plus de Gabriel Silva et du revenant Sergi Palencia. En ce moment, la vraie priorité ligérienne dans le sens des arrivées, c'est l'avant-centre !

Bouanga et Krasso, attaquants en partance

Le dossier de l'attaque est d'autant plus sensible que les options stéphanoises sont peu nombreuses. A l'instant t, en prenant en compte l'effectif global, elles sont au nombre de cinq mais peu peuvent raisonnablement convenir à un club visant la montée. Denis Bouanga (27 ans) est de loin le plus chevronné mais le Gabonais est sur le marché à un an de la fin de son contrat. Charles Abi (22 ans) connait la Ligue 2 mais il rentre d'un prêt raté à Guingamp (18 apparitions, 1 but, 1 passe). Yanis Lhéry (19 ans) et Maxence Rivera (20 ans) paraissent encore un peu tendre physiquement pour se frotter aux gabarits plus athlétique de la division. Quant à Jean-Philippe Krasso, s'il correspond au profil type de la division et revient d'un prêt réussi à l'AC Ajaccio, il n'est pas certain que l'ancien Spinalien soit encore au club le 2 septembre prochain. Selon Le Progrès, l'attaquant de 25 ans – en fin de contrat en 2023 – penche davantage pour un départ que pour une prolongation. S'il n'ira pas au bras de fer, Krasso est quand même très attiré par ses pistes en Ligue 1 (Ajaccio, Clermont, Strasbourg) et à l'étranger.

La piste Evann Guessand (OGC Nice)

Dans cette nécessité de reconstruire une attaque orpheline des expérimentés Crivelli, Khazri ou Hamouma, Saint-Etienne n'ira pas à l'encontre des choix de Laurent Batlles. Le nouveau coach s'est notamment opposé à la venue de Mevlüt Erding (35 ans), lequel était libre et avait proposé ses services pour presque rien. Afin de poursuivre sa carrière et de démarrer une vraie préparation, l'international turc a finalement fait le choix de repartir deux visions plus bas, proche de son Jura natal, du côté du RC Besançon (National 2). L'ancien coach de l'ESTAC avait en revanche validé la piste Ibrahim Sissoko (ex-Chamois Niortais, 26 ans), qui était libre et avait réussi sa saison dans la division (10 buts), mais l'international malien a finalement opté pour le FC Sochaux-Montbéliard, acceptant un contrat de quatre ans dans des conditions économiques proches de la Ligue 1.

Faute de joueurs libres intéressants en attaque, l'ASSE regarde aussi pour des prêts de promesses de grands clubs. Il y a quelques jours, le nom d'Evann Guessand (OGC Nice, 21 ans) est sorti. L'ancien buteur du Servette de Genêve est une véritable option. Retenu par Christophe Galtier qui appréciait son profil, le natif d'Ajaccio sort d'une saison à jouer les jokers de luxe (25 apparitions, 1 but, 3 passes décisives). Si Lucien Favre veut dans un premier temps le voir à l'oeuvre, il est plus que probable que Guessand soit amené à quitter la Côte d'Azur alors que le Gym cherche un buteur d'expérience (Edinson Cavani?) pour ajouter à une ligne d'attaque qui comprend déjà plusieurs éléments forts (Delort, Gouiri, Dolberg). D'après Nice-Matin, Evann Guessand dispose de plusieurs propositions. Reste à savoir si l'intéressé acceptera de repartir en Ligue 2 pour redorer le blason d'un club prestigieux...

L'ASSE veut du neuf ! Si l'ASSE est prêt à mener un Mercato d'attente pour trouver les joueurs correspondant vraiment à la philosophie de Laurent Batlles, le recrutement d'un « N°9 » est quand même un dossier urgent pour les Verts.

