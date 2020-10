ASSE – Mercato : Maçon blessé, les solutions possibles pour le joker médical

Le remplacement interne, solution la plus probable ?

Face à la situation économique tendue causée par le retard de paiement du diffuseur Mediapro, il est probable que l'AS Saint-Etienne choisisse de jouer la sécurité en faisant avec les moyens du bord. Contre l'OGC Nice, malgré la suspension de Timothée Kolodziejczak, on sait déjà plus ou moins comment Claude Puel va s'organiser. Dans une défense à quatre, la recrue Panagiotis Retsos devrait prendre l'axe aux côtés d'Harold Moukoudi (à moins que le jeune Sow ne soit conforté). Les Verts vont également bénéficier de deux retours de blessure : celui de Mathieu Debuchy à droite et celui de Gabriel Silva à gauche. Le Brésilien était sur le flanc depuis la victoire à Bordeaux en amical mi-juillet. Il est aussi possible que Puel se décide à relancer Miguel Trauco, en jambe et passeur décisif avec sa sélection du Pérou face au Paraguay (2-2).