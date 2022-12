ASSE - Mercato : Maçon, les dessous de son prêt au Paris FC

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L'ASSE et le Paris FC ont officialisé jeudi dernier le prêt sans option d'achat d'Yvann Maçon. « Rejoindre le Paris FC, c’est d’abord un choix sportif, a expliqué le Guadeloupéen sur le site du club de la capitale. C’est un club que je suis depuis plusieurs années. Le projet est très intéressant. J’ai eu le directeur sportif, Frédéric Hébert au téléphone. Son discours m’a convaincu. J’arrive ici avec l’ambition de faire une bonne seconde partie de saison avec mes nouveaux coéquipiers ». Le Paris FC compte actuellement 9 points de plus que l'ASSE, 20e de L2. Dans la capitale, Maçon remplacera Julien Le Cardinal. Buteur lors de la victoire parisienne dans le Chaudron, le latéral s'est engagé avec le RC Lens.

Des soucis de comportement qui agaçaient en interne

L'été dernier, déjà, Maçon avait été proche de la sortie. Après une opération des croisés et une saison 2021-22 très décevante, alors que Claude Puel avait laissé partir Mathieu Debuchy pour lui faire de la place, l'ancien Dunkerquois avait été proche de rejoindre Brest. Mais l'ASSE avait refusé une offre de 2 M€ pour les transferts cumulés de Zaydou Youssouf et lui. Six mois plus tard, alors que Youissouf est parti pour 1 M€ à Famalicao en août dernier, le voilà donc prêté sans option d'achat au Paris FC. Ce qui peut interpeler. Mais ce qui s'explique avant tout par la volonté commune du club et du joueur de se séparer. Car s'il a inscrit 3 buts en L2, Maçon a souvent déçu par ses prestations, alors que le poste de piston semblait pourtant correspondre à son profil de contre-attaquant. Agacé par ses contre-performances mais aussi par ses attitudes, Laurent Batlles n'avait pas hésité à le reléguer sur le banc, et même à l'écarter du groupe, à trois reprises. Maçon avait aussi eu des mots avec un membre historique des Magic Fans, à Sochaux, au coup de sifflet final. Ce qui lui valait d'être dans le viseur des Ultras. Et cela n'a pas contribué à rebooster sa cote, alors que son crédit était déjà biuen entamé. A 24 ans, le natif de Baie-Mahaut est sous contrat avec l'ASSE jusqu'en juin 2025.