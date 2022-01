ASSE – Mercato : Mangala attendu avant le derby, les Verts font la place pour un buteur

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Le deuxième derby de la saison (2021-2022) en Ligue 1 aura lieu vendredi 21 janvier à 21 heures en marge de la 22e journée. En mauvaise posture juste après la cruelle défaite concédée à domicile face à Lens (1-2), l’AS Saint-Étienne espère rattraper le coup grâce à un nouveau coup d'accélération dans son Mercato... Et les Verts espèrent, comme nous vous le révélions en exclusivité il y a quelques semaines déjà, réaliser un grand coup avec Eliaquim Mangala (libre, 30 ans).

Mangala revient de Floride pour aider les Verts

Pour l’instant, ce dernier est à Miami mais le dossier s'est accéléré ces dernières heures. L'Equipe va plus loin en annonçant même quasiment le deal acté. L'ancien joueur de Valence et de Manchester City est attendu dans le Forez en début de semaine et devrait parapher un contrat rentrant dans l'enveloppe salariale imposée par la direction (en dessous de 100 000€ par mois). L'objectif étant de le qualifier le plus rapidement possible... pour disposer de l'intéressé dès le choc de vendredi à Lyon.

En parallèle, toujours selon l’Équipe, les dirigeants stéphanois travaillent à faire de la place devant pour accueillir un finisseur (qui ne sera probablement pas Jean-Philippe Mateta ni Serhou Guirassy). Ils espèrent un départ de Jean-Philippe Krasso à l'AC Ajaccio. Le retour de Ramirez en Uruguay (Nacional) est également souhaité. Maxence Rivera, 19 ans et qui évolue en tant qu’ailier droit, pourrait partir en prêt à Nancy.