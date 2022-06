ASSE - Mercato : Mangala referme son chapitre vert

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Il n'y avait aucun doute sur le sujet mais comme on dit, "ça va sans dire mais ça va mieux en le disant" : Eliaquim Mangala ne va pas rester à l'AS Saint-Etienne. Le défenseur central de 31 ans n'a pas envie de jouer en Ligue 2. De toute façon, les Verts n'avaient pas les moyens de payer son salaire et, surtout, vu ce qu'il a montré pendant cinq mois, ils n'avaient pas envie de le conserver. Du coup, tout le monde se quitte bons amis et sur ce message sympathique rédigé par l'ancien défenseur le plus cher du monde sur son compte Instagram.

"Je tenais sincèrement à remercier tout le staff de l’AS Saint-Étienne. Je dois avouer qu’on croyait vraiment au fait de se maintenir en Ligue 1, malheureusement nous avons échoué dans notre tâche. C’est une énorme déception pour nous, le club et les supporters... Je souhaite tout le meilleur à ce grand club et qu’il revienne au plus vite parmi l’élite du football français. Allez les Verts."

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

LA GALAXIE BLITZER 🪐🌌

Qui est l'homme d'affaires américain candidat au rachat de l'ASSE ?🔍

🗞 Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/fFqa4eCltS — But! Saint-Étienne (@ButASSE) June 7, 2022

Pour résumer Recruté en janvier, le défenseur central Eliaquim Mangala n'avait signé que pour six mois avec l'ASSE. Le joueur de 31 ans n'a pas l'intention de rester en Ligue 2 et il a donc signé un message d'adieux sympathique sur les réseaux sociaux.

Raphaël Nouet

Rédacteur