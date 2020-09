ASSE - Mercato : Marcao, Sarr, Diakité... Puel sème des indices majeurs sur la succession de Fofana

Il fallait s’y attendre. Dès l’annonce du transfert de Wesley Fofana de l’ASSE à Leicester - pas encore acté avant la visite médicale du joueur aujourd’hui en Allemagne - plusieurs pistes ont été éventées dans la presse. Hormis celles évoquées L’Équipe dans son édition du jour, qui semblent crédibles, certains noms lâchés hier en pâture pourraient ne pas correspondre tout à fait au profil souhaité par Claude Puel.

Déjà, l’ASSE ne disposerait que d’une enveloppe de 6 à 7 M€ pour recruter un axial jeune et rapide, thèse confirmée à demi-mots par Loïc Tanzi chez RMC Sport : « Pour les supporters de Saint-Etienne il ne faut pas s’attendre à un achat très cher pour remplacer Fofana. Les premières pistes sont plutôt jugées créatives en interne. »

L’ASSE chercherait en priorité un droitier

Très loquace sur le sujet, Manu Lonjon a donné quelques indices sur le successeur idoine de Fofana imaginé par Claude Puel à l’ASSE. « Il cherche en priorité un droitier. La piste Malang Sarr est donc surprenante. Ce n’est pas le bon profil selon moi, a-t-il indiqué sur Twitch. Bafodé Diakité du Téfécé est un bon joueur. Est-ce une piste ? On verra, mais oui, lui, il a le bon profil. Arthur Zagre est une possibilité comme latéral gauche mais Puel n’aime pas les prêts et l’AS Monaco l’a acheté 10 millions d’euros. Giannoulis peut être aussi une possibilité. Peut-être qu’ils vont négocier un peu pour faire baisser les 5 millions d’euros demandés. Attention : les clubs savent désormais qu’ils ont beaucoup d’oseille. Marcao ? Sérieusement, ça coûte entre 15 et 20 M€, il est gaucher et il est pisté par la Roma... »