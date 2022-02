ASSE - Mercato : Mateta a rapidement tourné la page verte

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

T'as voulu Mateta et t'as eu Crivelli... Pendant une bonne partie du mois de janvier, l'AS Saint-Etienne a cru pouvoir attirer le grand attaquant de Mayence, en échec à Crystal Palace pendant la première partie de saison. L'idée était que les Londoniens lui trouvaient un remplaçant avant de le renvoyer en Allemagne, où il aurait ensuite été prêté aux Verts. Son profil faisait l'unanimité dans le Forez. Et puis, Patrick Vieira s'est décidé à l'utiliser chez les Eagles et l'ancien Lyonnais a marqué deux buts coup sur coup, face à Brighton en Premier League puis Millwall. Suffisant pour convaincre Palace de le transférer définitivement le 31 janvier. Et tant pis pour les Verts, qui se sont alors rabattus sur Enzo Crivelli...

"Ici, j'aime tout !"

Depuis le sud de Londres, Jean-Philippe Mateta a accordé une interview à la télévision de Crystal Palace, pour commenter la signature de son contrat de quatre ans. Sans surprise, il n'a pas évoqué ses contacts avec l'ASSE, même s'il fait comprendre qu'il a été très frustré de cirer le banc pendant de longues semaines à l'automne. Mais on devine qu'il est ravi de rester en Premier League.

"Mon ambition est d'aider l'équipe à gagner des matches mais aussi de marquer car je suis un buteur. Mon travail est de marquer et de taper dans les drapeaux de corner (sa signature après chaque but). Je voudrais remercier l'entraîneur (Patrick Vieira), qui a cru en moi. Rester sur le banc, regarder l'équipe et ne rien faire, ne pas jouer, ça a été très difficile. J'ai travaillé dur. Je savais que le jour où le coach me donnerait ma chance, je la saisirais, je marquerais, on gagnerait et je ne sortirais plus du onze. J'espère que ça va durer longtemps. Ici, j'aime tout. Les entraînements sont très intenses. J'adore les supporters, la façon dont nous jouons et mes coéquipiers. Nous sommes tous amis. On blague beaucoup, c'est amusant..."

BREAKING: Jean-Philippe Mateta completes permanent transfer to Crystal Palace 🦅 pic.twitter.com/iASLo4BrK3 — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 31, 2022