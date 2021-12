ASSE - Mercato : Mateta, Ferhat, Mangala... où en sont les Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Le Mercato va ouvrir ses portes le 1er janvier et l'ASSE compte bien en profiter pour se renforcer. Et vite. Un impératif compte tenu de sa situation, avec une dernière place au classement à la mi-saison mais aussi la Coupe d'Afrique des Nations qui va priver Pascal Dupraz de cinq joueurs et non des moindres, à savoir Wahbi Khazri, Denis Bouanga, Saidou Sow, Yvan Neyou et Harold Moukoudi. Une première recrue est déjà à Saint-Etienne avec la signature acquise de Joris Gnagnon. A 24 ans, l'ancien rennais, bien connu de Jean-Luc Buisine, le responsable du recrutement des Verts, va tenter de relancer sa carrière après avoir été licencié du FC Séville en septembre dernier. L'arrivée d'un autre défenseur n'est pas à exclure, et Eliaquim Mangala (30 ans), l'ancien international, libre depuis son départ de Valence cet été, est une opportunité. L'ancien joueur de Porto, Manchester City et Everton serait intéressé par le challenge et n'en ferait pas une question d'argent. Mais c'est surtout offensivement que l'ASSE souhaite se renforcer. Un impératif pour l'actuelle 19e attaque de L1, surtout que Khazri et Bouanga, ses deux meilleurs buteurs, manqueront à l'appel ces prochaines semaines.

Sako vers une pige de six mois, Mangala prêt à faire un effort financier

Pour remplacer le Gabonais, une solution « low cost » est à disposition des dirigeants stéphanois. Sans club depuis son départ de Chypre l'été dernier, Bakary Sako (33 ans), l'ancien ailier des Verts, était venu à L'Etrat fin novembre afin de s'entraîner avec la réserve. Mais ses bonnes dispositions ont incité Pascal Dupraz a l'intégrer aux séances de l'équipe première et l'idée d'une pige de six mois pour l'ancien international malien a fait son chemin. « Moi j'observe et je m'aperçois que c'est un excellent footballeur. On sait qu'il est libre et qu'il joue dans un secteur de jeu qui est parmi ceux qu'on doit améliorer à l'ASSE », avait expliqué Dupraz. Après avoir évolué en Angleterre pendant huit ans (Crystal Palace, WBA, Wolverhampton), un retour sous le maillot vert de Sako, dix ans après son départ en 2012, était donc fortement envisagé en ce début de semaine. Parmi les autres joueurs libres, les noms de Clément Grenier (30 ans) et d'Hatem Ben Arfa (34 ans) ont circulé mais c'est vers le recrutement d'un vrai n°9 que l'ASSE souhaite axer ses efforts.

Mateta et Ferhat, deux dossiers compliqués

L'attaquant congolais du Standard de Liège, Jackson Muleka (22 ans), est une piste, mais la priorité des Verts se nomme Jean-Philippe Mateta. L'ancien lyonnais est prêté par Mayence à Crystal Palace où il ne joue quasiment pas (3 matches cette saison). Un an après son arrivée à Londres après avoir inscrit 7 buts en Bundesliga avec Mayence d'août à décembre 2020, Mateta a échangé avec Dupraz. Le challenge stéphanois l'intéresserait, malgré les difficultés du club forézien. Mais son salaire, proche des 200 000 € mensuels, pose problème, et Mateta ne pourra porter le maillot vert que si son club accepte faire un bel effort. Pas simple donc... Le nom de Lys Mousset, l'attaquant français de Sheffield United, est évoqué en solution de repli. Le joueur, également formé au Havre, comme Mateta, serait lui aussi disponible en prêt. Enfin, le nom de Zinédine Ferhat est de nouveau évoqué chez les Verts. Libre au 30 juin, le milieu offensif algérien de Nîmes ne manque toutefois pas de courtisans. Le voisin de Montpellier est également sur le coup, avec des arguments sportifs et financiers nettement supérieurs à ceux de l'ASSE, compte tenu de sa situation économique et de sa 20e place en L1. Les Crocos sont vendeurs, pour économiser son salaire (60 000€ mensuels), mais difficile d'imaginer le joueur formé au Havre (encore!) s'engager avec les Verts, si ce n'est peut-être avec une clause pour être libre en cas de descente en L2 en fin de saison...