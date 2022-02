ASSE - Mercato : Mateta, Gomis, Costa, Beric... Perrin justifie les ratés de cet hiver

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Le raté Mateta :

« Notre ordre de priorité, c’était un attaquant, un excentré et un défenseur central. Le premier dossier sur la table, c’était celui de Jean-Philippe Mateta. Après avoir trouvé un accord avec lui et être resté en permanence en contact, il a commencé à jouer et à marquer en Angleterre. Crystal Palace a levé l’option d’achat de 11 M€ avant qu’il joue ses 17 matches. Tant mieux pour lui. »

Le raté Beric :

« Robert s’est proposé assez tôt. Nous, on était à fond sur Mateta. Puis, ça s’est accéléré après les départs d’Ignacio (Ramirez, reparti en Uruguay) et de Jean-Philippe (Krasso, prêté à l’AC Ajaccio, L2). D’où l’idée de faire deux attaquants. Mais Robert a reçu des propositions intéressantes dans d’autres pays et sur lesquelles on ne pouvait pas s’aligner. Cela a été une histoire de timing et de finances. »

Le raté Gomis :

« C’est mon pote. Dès qu’il a résilié (à Al-Hilal, ARS), je l’ai appelé par amitié et pour connaître ses intentions. Même s’il aime profondément Saint-Étienne, revenir n’a jamais été sa première idée. On ne lui a pas fait d’offre. »

Le raté Costa :

« On a eu des infos par pas mal d’intermédiaires. Ils nous l’ont proposé pour 100 000 € (brut par mois). Un proche connaissait son frère, que j’ai eu en direct. Ce n’était pas les vrais chiffres. C’était deux fois plus, avec une prime de maintien (plus une, à la signature de 200 000 €). Comme il avait déjà une offre écrite d’un autre club, on n’est pas allés plus loin. Ce n’est pas évident de ramener une vraie star dans un vestiaire. Il faut aussi veiller à son équilibre. Au-delà de l’aspect sportif, il aurait fallu analyser tout cela. »

