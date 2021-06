ASSE, LOSC - Mercato : Mathieu Debuchy en dit plus sur son futur club

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

En fin de contrat cet été à l'AS Saint-Etienne, Mathieu Debuchy, qui était devenu le capitaine des Verts depuis l'été dernier et la retraite de Loïc Perrin, n'a pas été prolongé par les dirigeants de l'ASSE. Dans un entretien accordé à La Voix du Nord, le latéral droit français, qui fêtera ses 36 ans le 28 juillet prochain, s'est confié sur son avenir. Et à court terme, il ne compte pas raccrocher les crampons.

"Pourquoi pas découvrir un nouveau championnat"

"Je n’ai absolument pas envie de raccrocher. Physiquement, je me sens encore très bien, j’ai vraiment envie de continuer. Il faut juste trouver le challenge qui va me correspondre car je ne veux pas signer n’importe où non plus. On verra les offres, car arrivé à un certain âge les clubs freinent un peu, c’est dommage. Pourquoi ne pas découvrir un nouveau championnat, je ne suis pas fermé", a expliqué la « Bûche », qui est déjà passé par le LOSC (2003-2013), Newcastle (2013-2014), Arsenal (2014-2018), les Girondins de Bordeaux (2016) et l'ASSE (2018-2021) dans sa carrière.