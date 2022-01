ASSE - Mercato : mauvaises nouvelles en vue pour Beric et Tisserand ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L’ASSE n’a pas attendu la défaite de vendredi contre l’OL (0-1) pour être au courant de certains manques dans son effectif. Pascal Dupraz cible ainsi encore deux renforts avant la clôture du mercato hivernal : un avant-centre et un latéral droit.

Comme But! vous l’a indiqué en début de semaine, Robert Beric pourrait bien être le sauveur des Verts en toute fin de mercato pour compléter le groupe des Verts. L’idée ne manquerait pas d’atout mais RMC Sport glisse que les proches du buteur slovène assurent ne pas avoir été contactés par l’ASSE.

Selon nos informations, Beric (30 ans) est libre et serait disposé à venir aider un coup de main à un club qu’il continue d’apprécier. Au sujet de Marcel Tisserand, dernière cible creusée au poste de latéral droit, Nicolo Schira a fait savoir cette nuit qu’il s’était déjà mis d’accord avec les dirigeants stéphanois pour une arrivée cet hiver.

Problème : l’ASSE n’est pas le seul club sur les rangs. « Marcel Tisserand a eu un échange avec Pascal Dupraz mais pour l’instant Fenerbahce n’a pas encore communiqué sa position aux parties intéressées (et donc les éventuelles conditions d’une éventuelle arrivée). Le joueur dispose aussi d’une piste en Allemagne », a glissé Marc Mechenoua de Goal.

#SaintEtienne are really interested in signing Marcel #Tisserand from #Fenerbahce. Talks ongoing. The player has already agreed personal terms with #ASSE. #transfers