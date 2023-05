ASSE – Mercato : Maxence Rivera entretient le doute sur son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Si Laurent Batlles a, à nouveau, ouvert les portes de l'ASSE à Maxence Rivera (20 ans) suite à son prêt réussi au Puy-en-Velay (National 1), il n'est pas forcément certain que l'ailier formé à Saint-Etienne saisisse la main tendue.

« Après, c'est à lui et au club de voir ce qu’ils veulent faire. Quand on a tutoyé le fait d'être titulaire régulièrement, il peut être amené à ne pas vouloir rester, on verra ce qu'il se passera », avait notamment déclaré le coach des Verts jeudi midi en conférence de presse, bien conscient que Rivera devrait d'abord prolonger son bail au delà de juin 2024 avant de poursuivre la route du côté de l'ASSE.