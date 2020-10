ASSE – Mercato : Mediapro a plombé les plans des Verts pour remplacer Fofana !

« Avec ma fonction élargie, j'ai eu connaissance de la situation économique. Le club allait dans le mur ». Dans les colonnes de l'Equipe ce vendredi, Claude Puel a expliqué le fondement de sa stratégie pour l'ASSE. Les Verts ne pouvaient plus se permettre un train de vie qui les menaçait à court ou moyen terme. Un constat devenu d'autant plus vrai aujourd'hui.

Car au delà d'une masse salariale importante et des emprunts contractés, l'ASSE est désormais confrontée, comme tous les autres clubs en France, à l'incertitude Mediapro. L'aubaine de la manne des droits télé a laissé place à l'inquiétude. Et du côté des Verts, on a rapidement décidé d'adopter une stratégie très prudente.

L'ASSE prévoyait d'investir après Fofana

En effet, le Parisien révèle aujourd'hui que les dirigeants de l'ASSE ont été mis au parfum des problèmes de Mediapro à la fin du mois de septembre, soit pile au moment où les Verts ont acté la vente de Wesley Fofana. Et les fuites sur les manquements annoncés de Mediapro sont tombés à pic... tout en plombant la fin du Mercato des Verts.

« L'idée des Verts était d'utiliser une partie de la somme pour recruter. Mais fin septembre, par une indiscrétion à la Ligue, le club a appris les atermoiements de Mediapro et décidé, en urgence, de conserver la totalité de sa manne financière ». Au vu de l'incertitude actuelle, les dirigeants ne risquent donc pas de regretter la vente juteuse de Fofana (35 millions plus 5 de bonus) chez les Foxes...