ASSE – Mercato : il était en difficulté... Le Mans remercie Krasso !

Arrivé l'été dernier à l'ASSE en provenance d'Epinal (N2), Jean-Philippe Krasso est resté muet lors de la première partie de saison en 6 matches de L1 (220 minutes de temps de jeu). Et l'attaquant de 23 ans n'est guère plus à son affaire depuis qu'il a rejoint Le Mans en prêt en janvier avec seulement 1 but inscrit lors de ses 7 premiers matches de National.

Décisif ce soir à Saint-Brieuc (1-0)

Mais l'attaquant semble aller mieux. La semaine passée, son équipe avait mis fin à une série de trois défaites en partageant les points avec Avranches (1-1) et il avait été l'origine de l'ouverture du score des Manceaux. Et ce soir, Le Mans s'est imposé à Saint-Brieuc (1-0) grâce à son 2e but de la saison, inscrit à l'entame du dernier quart d'heure.. sur son premier ballon, lui qui venait juste d'entrée en jeu. Un but qui offre un précieux succès aux Sarthois, qui prennent leurs distances avec la zone rouge.