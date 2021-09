ASSE - Mercato : Messi a participé à l’arrivée de Ramirez

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Ignacio Ramirez pourrait être LA bonne surprise de l’ASSE cette saison. Prêté sans option d’achat par le club uruguayen du Liverpool FC, avec qui il reste sur 11 buts sur ses 10 derniers matches, l’attaquant de 24 ans est la seule recrue estivale des Verts.

« C'était une journée très mouvementée, maintenant je suis plus calme et me repose avec la famille. Je savais qu'il y avait une possibilité de l'Espagne et d'autres pays, heureusement il y avait la possibilité de partir, a expliqué l’intéressé dans un message d’adieux au LFC. Je garde de très bons souvenirs de Liverpool, c'était une très bonne étape, aujourd'hui je suis le meilleur buteur, c'est l'institution que j'aime le plus. »

Dans ce message, Ramirez a expliqué pourquoi il avait choisi la L1 pour poser ses valises. La présence de stars comme Lionel Messi en France a grandement influencé sa décision. « La seule chose que je veux maintenant, c'est voyager et me rendre disponible au club pour pouvoir m'entraîner et jouer. C'est un championnat qui est devenu très attractif à cause des joueurs qu'il y a, j'imagine face à Messi, Neymar et Mbappé, a-t-il souligné. Je vais dans une équipe ordonnée, qui a connu de grands changements ces dernière temps et qui se bat toujours pour atteindre les objectifs. Pour ma part je vais tout donner pour les atteindre. »