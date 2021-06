ASSE – Mercato : Miguel Trauco a raté une belle occasion de se vendre

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Deux ans après, Miguel Trauco peut-il refaire le coup ? A l'époque remplaçant au Flamengo (D1 brésilienne), le latéral gauche avait profité de sa très bonne Copa America (meilleur latéral gauche de la compétition) pour attirer l'oeil et convaincre l'ASSE de le recruter.

A un an de la fin de son contrat (2022) et alors qu'il a retrouvé grâce aux yeux de Claude Puel (26 apparitions et un rôle de titulaire en fin de saison), le natif de Tarapoto n'est cependant pas fermé à un départ du Forez. Il compte d'ailleurs sur la Copa America actuellement organisée au Brésil pour taper dans l'oeil de recruteurs étrangers et s'offrir un dernier gros contrat en Europe (Turquie, Grèce, etc.).

Sa Copa America n'a toujours pas démarré

Reste que l'édition 2021 ne semble pas spécialement sourire à Miguel Trauco. Indiscutable dans l'esprit de son sélectionneur Ricardo Gareca, le Stéphanois connait un trêve internationale compliquée. Exclu à la 45e minute du match de qualification à la Coupe du Monde lourdement perdu face à la Colombie (0-3), suspendu sur la rencontre suivante en Equateur (victoire 2-1), le défenseur n'a pas pu participer au premier match de son pays dans la Copa America face au Brésil (0-4). Malade, Miguel Trauco aura encore trois matchs au moins pour se mettre en évidence. Cela commencera dans la nuit de dimanche à lundi avec la Colombien, avant l'Equateur mercredi et le Venezuela le dimanche 27.