ASSE : Miladinovic trop tendre pour la Ligue 1 ?

C'est un dossier rondement mené par l’ASSE ! Alors que la rumeur de sa venue a été éventée pas plus tard qu’hier matin, Igor Miladinovic a été officialisé dans la soirée par le club forézien. Les supporters de l’ASSE connaissent assez peu ce milieu offensif serbe, qui a marqué la saison dernière 11 buts toutes compétitions confondues avec Cukaricki (42 matches, 35 comme titulaire). Le site Data Scout s’est penché sur son profil et la présentation des qualités du joueur est plutôt élogieuse. Sauf qu'il ne s'agirait pas d'un produit fini, et que Miladinovic a encore pas mal de travail devant lui pour espérer s'imposer en L1, à en croire le média.

Selon Data Scout, l'ASSE devrait le prêter

"Concernant ses axes d'amélioration il y en a un assez évident : le physique. Il doit d'abord gagner en masse musculaire avant de pouvoir exister dans une ligue plus physique. Son jeu est très énergivore, par ses courses à haute intensité, et son endurance sera à consolider également. Evidemment son petit gabarit le limite dans les duels aériens où il est en difficulté notable. Igor Miladinovic, le feu follet serbe, est un joueur particulièrement agréable à voir jouer par ses prises de balle et sa spontanéité, même s'il a du déchet parfois et il doit gagner en constance. On l'imagine encore un peu trop tendre pour la Ligue 1, mais le signer puis le prêter dans la foulée dans une ligue intermédiaire pour y gagner en expérience et en améliorant son jeu, cela peut être une riche idée ! Pourquoi pas l'Eredivisie pour lui par exemple ".

👉 Igor Miladinovic, la dynamite des Balkans 🇷🇸



Avec 12 buts et 4 passes décisives, le petit milieu offensif a été étincelant cette saison avec son club de Čukarički en Serbie, et on est intrigué à l'idée de découvrir son prochain club ! 🌟



Présentation de son profil dans ce… pic.twitter.com/WuWYtBbG02 — Data'Scout (@datascout_) August 3, 2024