ASSE - Mercato : Modeste en Vert, il n'attend plus que ça !

Pas encore officiel. Et il faudra peut-être même attendre les dernières minutes du mercato pour que ce soit officiel. Mais Anthony Modeste (Cologne) doit logiquement rejoindre l'ASSE sous forme de prêt. Pour une durée de six mois. Raison pour laquelle le site de supporters, poteauxccarrés, est allé demander son opinion à un ancien partenaire de Modeste en équipe de France et ex-stéphanois, Bakary Sako.

Extrait : "C'est un très bon renfort pour Saint-Etienne, j'espère qu'il va signer. On a joué pas mal de matches ensemble en équipe de France Espoirs, je garde un bon souvenir de lui et j'ai suivi avec intérêt son parcours. C'est un super attaquant, puissant et assez rapide. C'est un tueur, c'est ce dont Sainté avait besoin. Il a mis une cinquantaine de buts en Bundesliga, ce n'est pas rien. Depuis son passage en Chine, il a moins de temps de jeu à Cologne mais l'ASSE est le club parfait pour se relancer et retrouver le chemin des filets. Je le crois capable de faire de très belles choses pour les Verts. Je pense qu'il va aider le club à s'éloigner encore plus de la zone rouge."