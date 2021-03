ASSE - Mercato : Modeste n'est pas la seule recrue de Puel en grande difficulté

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face au FC Lorient

Grâce à un but de Wahbi Khazri, l'ASSE s'est imposée à Angers samedi. Un succès qui lui donne de l'air au classement. Khazri a été le meilleur joueur de la rencontre et sa prestation, après son très bon match à Rennes (2-0) lors de la précédente victoire des Verts, confirme qu'il pourrait être l'un des joueurs clé du sprint final.

Retsos et Modeste sur le banc, Aouchiche décevant

Son retour en forme ne fait pas les affaires d'Anthony Modeste. Pour son retour à Angers, l'attaquant prêté par Cologne, toujours muet en Vert, n'a eu droit qu'à quelques secondes, en toute fin de temps additionnel, alors que Charles Abi, passeur décisif pour Khazri, lui avait été une nouvelle fois préféré. En difficulté lors de ses premières apparitions, la recrue offensive de l'ASSE n'a pas marqué des points. Confronté aux absences de Mathieu Debuchy et Harold Moukoudi en défense, Claude Puel a opté à Angers pour une défense avec trois, et le trio Sow-Cissé-Kolo a donné satisfaction. Ce qui n'augure rien de bon pour une autre recrue de Puel, le Grec Panagiotis Retsos, remplaçant en Anjou, lui qui n'a toujours pas retrouvé les terrains alors qu'il a réintégré l'entraînement collectif depuis un mois après une blessure début janvier. Enfin, parmi les titulaires, samedi, Adil Aouchiche n'a pas marqué des points lui non plus. La recrue phare de l'été a encore déçu, alors que Ryad Boudebouz a été beaucoup plus inspiré à son entrée en jeu. Une titularisation de l'Algérien vendredi contre Monaco n'aurait donc rien de surprenant...