ASSE - Mercato : Mohamed, Ekuban, Kechrida... où en sont les joueurs pistés cet été ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Wajdi Kechrida dans le dur en Italie

Libre de tout contrat après son départ de l'ES Sahel, Wajdi Kechrida avait longtemps été annoncé du côté de l'ASSE cet été, certaines sources annonçant même sa présence à L'Etrat pour passer la visite médicale et signer un contrat de quatre ans. « Une fake news » démentie par Claude Puel, qui avait assuré ne pas connaître le joueur. Celui-ci avait pourtant bien figuré sur les tablettes vertes, mais la piste avait été rapidement abandonnée. Depuis, Kechrida a signé à la Salernitana, promu en Serie A italienne, où il évolue notamment aux côtés de Franck Ribéry. Mais son aventure italienne ne se passe pas très bien. Titulaire lors des cinq premières journées de Serie A, Kechrida a concédé quatre défaites et un match nul. Et c'est sans lui que la Salernitana avait obtenu son premier succès de la saison. Depuis, le Tunisien chauffe le banc, la plupart du temps (8 titularisations seulement), dans une équipe qui est lanterne rouge du championnat italien. Positif au Covid, il n'a pas été sélectionné pour la CAN 2022.

Mostafa Mohamed en difficulté à Galatasaray

Cible prioritaire de l'ASSE l'hiver dernier, avec l'épisode rocambolesque de l'interview de Roland Romeyer dénonçant les intermédiaires venus se greffer au dossier, Mostafa Mohamed avait été prêté par Zamalek à Galatasaray. Depuis, alors que son nom était revenu dans le Forez pendant l'été, l'attaquant égyptien s'est engagé définitivement avec le club stambouliote. Mais son rendement est assez décevant. Auteur de 6 buts en 27 matches cette saison, muet en Ligue Europa, Mohamed (24 ans) est souvent remplaçant (11 titularisations seulement). Titulaire lors de l'entrée en lice de l'Egypte à la CAN face au Nigeria (0-1), il a été remplacé à l'heure de jeu après une prestation très décevante. Relégué sur le banc lors du second match de poules.

Caleb Ekuban, gros flop du Genoa

Le nom de Caleb Ekuban avait longtemps circulé du côté de l'ASSE l'été dernier. Mais c'est finalement vers le Genoa que l'attaquant ghanéen (27 ans) s'est dirigé, transféré pour 7 M€. Depuis, son ancien club, Trabzonspor, est leader en Turquie, alors que le Genoa est avant-dernier de Série A, ne devançant que la Salernitana. Catastrophique, Ekuban n'a pas inscrit le moindre but en 17 matches de championnat. Buteur en Coupe d'Italie contre la Salernitana (1-0), il n'a pas été sélectionné pour la CAN.

Emmanuel Mammana de la Russie à River Plate

Proposé à l'ASSE, qui aait été refroidie par ses nombreuses blessures, Emmanuel Mammana (24 ans), le défenseur central argentin, sortait d'une saison plutôt réussie à Sotchi, prêté par le Zenit Saint-Pétersbourg. Mais depuis cet été, l'ancien lyonnais, à nouveau prêté à Sotchi, a peu joué, rattrapé par les blessures. Il vient de quitter la Russie pour retourner en Argentine, en janvier, à River Plate. Une jolie porte de sortie pour son retour au pays.

Andreaw Gravillon, pilier d'Oscar Garcia à Reims

Après sa belle saison à Lorient, Andreaw Gravillon était pisté par les Verts. Mais c'est Reims qui est parvenu à se faire prêter le défenseur guadeloupéen par l'Inter Milan. Et Oscar Garcia ne doit pas regretter son arrivée puisque l'ancien Merlu enchaîne les titularisations au sein de l'hermétique défense champenoise.

Lucien Agoumé incontournable à Brest

A l'Inter, l'ASSE avait également eu des vues sur Lucien Agoumé. Mais après La Spezia, c'est à Brest que l'ancien sochalien a été prêté par le club lombard. Depuis son arrivée, il enchaîne les titularisations, lui qui avait provoqué le penalty de la victoire bretonne face aux Verts (1-0) le mois dernier.

Martin Satriano (Inter Milan) attendu à Brest

Un attaquant uruguayen est arrivé à l'ASSE l'été dernier en la personne d'Ignacio Ramirez, prêté par le Liverpool FC Montevideo, mais le nom d'un de ses compatriotes avait circulé : celui de Martin Satriano. Auteur de 15 buts et 9 passes décisives avec la réserve de l'Inter Milan la saison dernière, le jeune attaquant (20 ans) est resté en Lombardie. Auteur d'1 but seulement en réserve, il est entré en jeu lors de 4 matches de Série A, pour 33 minutes de jeu seulement, et aucun but. Ce début de semaine, un prêt du joueur à Brest était dans les tuyaux.