ASSE - Mercato : Mohamed sort du silence, un ultime affront fait aux Verts ?

Le dossier, douce évidence, aura été synonyme de long chemin de croix pour les supporters de l'ASSE. Confrontés, depuis des mois, aux mauvais résultats de leur équipe et qui, récemment, espéraient une signature d'un attaquant au mercato d'hiver. Ce devait être celui de Mostafa Mohamed, du Zamalek en Egypte, après des jours de tractations. Avant que Roland Romeyer torpille le dossier au prix d'un entretien surréaliste, et d'accusations en tous genres, à une chaîne de télévision égyptienne.

Depuis quelques heures, le site ZamalekNews donne de plus amples informations sur l'issue du dossier. Mostafa Mohamed ne participe plus aux entraînements de l'équipe première et ne sera donc pas présent, demain, pour une rencontre de championnat ( 18 heures 30 face à El Makasa). Il attend que les discussions s'achèvent entre les dirigeants des deux clubs pour rejoindre la Turquie. Ce qui pourrait être le cas demain.

Plus dur, encore, à accepter pour les supporters des Verts : le Galatasaray et le Zamalek se seraient, et le conditionnel reste de rigueur, accordés sur un prêt d'un an et demi avec obligation d'achat ! Alors que le Zamalek exigeait de l'ASSE, et depuis le début du dossier, un paiement en une fois. Seule l'officialisation du transfert permettra de savoir si, oui ou non, les dirigeants égyptiens ont vraiment tenu à faire payer à l'ASSE le prix des déclarations de son président.

Par ailleurs, Mostafa Mohamed vient, pour la première fois, de sortir du silence via son compte twitter. Avec les propos suivants : "Ce qu'on dit sur moi n’est pas vrai. Certaines personnes se mettent en travers de mon chemin pour réaliser mon désir alors que j’ai répondu à toutes les demandes du club."