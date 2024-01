ASSE Mercato : Monconduit sort du silence sur son avenir et le scelle

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Depuis le début du mercato hivernal, Thomas Monconduit est annoncé sur le départ à l'AS Saint-Étienne. Mais alors que le marché hivernal fermera officiellement ses portes dans six jours, l'ancien Lorientais est un toujours un joueur de l'ASSE.

"Je ne compte pas partir depuis l'arrivée du coach"

Et le joueur de 32 ans, titularisé à la surprise générale lors du dernier match contre Pau (0-1), a l'intention de rester chez les Verts cet hiver, comme il l'a confié dans les colonnes du Courrier Picard. "J’ai eu une discussion avec Olivier Dall'Oglio parce que dans les médias, on annonçait mon départ et que je négociais avec tel ou tel club mais je ne négociais avec personne. Je lui ai dit que je voulais rester et me battre pour gagner ma place. On a échangé. Je le trouve humainement bienveillant et à l’écoute. On essaie juste de m’envoyer un peu partout mais je ne compte pas partir depuis l'arrivée du coach. Je suis sous contrat jusqu’en 2025. Je me bats aux entraînements pour jouer."

