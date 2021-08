ASSE - Mercato : montant record pour ne pas vendre Camara ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Il y a quelques jours, et nous vous avions relayée l'information, on apprenait que le milieu de terrain et capitaine de l'ASSE, Mahdi Camara, était dans le viseur de deux clubs anglais. Dont les noms ne sont jamais sortis dans la presse. A quelques heures, désormais, de la fin du mercato, il semble toutefois assez clair que Camara va poursuivre sa vie en Vert.

En effet, et comme le précise l'Equipe, les dirigeants stéphanois n'ouvriront la porte pour leur joueur qu'à un prix avoisinant les 15 millions d'euros ! Elevé pour un capitaine dont la valeur marchande actuelle est estimée à 6 millions. Elevé et sans doute décourageant.

Même si en matière de Mercato, il ne faut jamais dire jamais...