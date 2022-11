ASSE – Mercato : Montpellier déboule sur une séduisante cible hivernale

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Dans le viseur de l'ASSE, qui a coché son nom pour ce mois de janvier, la pépite de Concarneau Amine Boutrah (22 ans) cristallise de plus en plus d'intérêts. Auteur d'un énorme début de saison en National 1 (7 buts, 5 passes en 12 rencontres avec le club breton), le « nouveau Ribéry » n'en finit plus d'être observé.

Si l'on en croit Le 10 Sport, le responsable du recrutement de Montpellier Bruno Carotti s'est déplacé en personne pour observer le phénomène vendredi à l'occasion de la rencontre entre le Paris 13 Atlético et Concarneau (1-1), match où l'ancien Bastiais était titulaire à la pointe de l'attaque bretonne.

Lié à Concarneau jusqu'en juin 2023, Amine Boutrah est aujourd'hui valorisé à moins de 500 000€...