ASSE - Mercato : Montpellier vend la mèche pour l’arrivée de Khazri

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Après la descente en Ligue 2, l’ASSE va perdre l’un des cadres de son équipe. En fin de contrat avec les Verts le 30 juin prochain, Wahbi Khazri (31 ans), un temps envoyé du côté du LOSC ou du FC Nantes par des rumeurs, va finalement s’engager librement au MHSC, comme l’a annoncé le président de Montpellier, Laurent Nicollin, en conférence de presse ce lundi.

« Wahbi est en train de faire la visite médicale. Ça sera validé ce soir ou demain », a confié Laurent Nicollin devant la presse avant de faire un état global du mercato montpelliérain. « Mon coach veut des joueurs, donc je lui trouve des joueurs. Quand ce sont des joueurs libres, c’est plus facile. On est sur deux ou trois autres dossiers (...). J’aimerais que le groupe soit au complet le plus rapidement possible ». Wahbi Khazri va donc retrouver Arnaud Nordin à Montpellier, qui a lui aussi quitté l’ASSE librement pour rejoindre le MHSC cet été.

🚨 Wahbi Khazri 🇹🇳 à Montpellier c’est imminent !



Laurent Nicollin vient d’annoncer que l’arrivée du Tunisien allait être officialisée dans les prochaines heures.



(Conférence de presse) pic.twitter.com/tttePPjsu5 — Actu Foot (@ActuFoot_) June 27, 2022

Pour résumer Arrivé à la fin de son contrat avec l’ASSE, Wahbi Khazri (31 ans) passe sa visite médicale avec le MHSC et va s’engager avec Montpellier, a révélé Laurent Nicollin en conférence de presse. Le Tunisien retrouvera donc Arnaud Nordin.

Adrien Deschepper

Rédacteur

Podcast Men's Up Life