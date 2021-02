ASSE – Mercato : Mostafa Mohamed a hérité d'un surnom terrifiant, son option d'achat déjà sur le tapis !

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Six buts sur les six derniers matchs. Tandis que l'ASSE attend encore le premier but d'Anthony Modeste sous le maillot des Verts, la grande priorité de l'hiver, Mostafa Mohamed, réussit des débuts impressionnants avec Galatasaray. Auteur d'un doublé ce samedi face à Erzurumspor (2-0), l'attaquant égyptien suit une trajectoire supersonique en Turquie.

De quoi déchaîner la presse locale. Le journal Fotomac lui consacre notamment sa Une en affichant le surnom que Mostafa Mohamed a révélé lui-même après la rencontre : « Anaconda ». Surnom terrifiant plutôt approprié au vu de ses effets dévastateurs sur les défenses adverses. Pourtant, Mostafa Mohamed s'est montré plutôt modeste après le match. « Je félicite toute l'équipe. Nous avons obtenu une victoire importante. C'était important de bien jouer. Nous devons montrer de bonnes images à nos fans. C'est donc très important que l'équipe gagne, plus encore que le fait que je marque des buts. »

Terim renvoie vers sa direction

Du côté de son entraîneur, Fatih Terim a confié être « ravi pour Mostafa Mohamed » qui multiplie les grosses performances. Et alors que la question d'une levée de l'option d'achat de 4 millions de dollars est déjà sur le tapis, Terim renvoie vers sa direction. « Cette question sera tranchée au moment opportun. Nous avons encore le temps de le faire. Pour l'instant, célébrons ce qu'il fait et le conseil d'administration du club s'en chargera», a conclu Terim.