ASSE – Mercato : Mostafa Mohamed a pris une nouvelle décision pour son avenir immédiat

Mostafa Mohamed à l'ASSE, le feuilleton continue. Alors qu'on le pensait terminé suite à l'interview accordée par Roland Romeyer à la TV égyptienne et à l'annonce du club cairote de mettre un terme aux négociations, l'heure a été à l'apaisement ce week-end. L'ASSE s'est excusée via Jean-Luc Buisine et les dirigeants de Zamalek se sont calmés après avoir pris connaissance que leur board n'était pas ciblé par les menaces de Roland Romeyer de divulguer les noms de certains intermédiaires venus se greffer dans la transaction. Le président stéphanois visait des agents.

Il va rejouer, un mois après sa dernière apparition avec Zamalek

Buisine, lui, a toujours espoir de finaliser l'opération mais l'ASSE espérerait que Zamalek revienne sur certaines de ses demandes (des primes liées aux performances de Mohamed notamment). Quant au joueur, qui avait repoussé une offre de Galatasaray pour privilégier l'ASSE, en début de semaine dernière, il s'apprête à rejouer.

Selon nos confrères de Btolat, Mostafa Mohamed, qui n'a plus porté le maillot de Zamalek depuis un match contre Pyramids le 17 décembre, est en effet convoqué pour la rencontre face à El Gouna, demain. Une façon pour lui de se retrouver du rythme mais aussi, peut-être, de se montrer pour les derniers jours du Mercato.