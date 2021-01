ASSE, FC Nantes - Mercato : Mostafa Mohamed aurait déjà la tête chez les Verts !

Mostafa Mohamed viendra-t-il un jour à l’ASSE ? La question se pose plus de trois semaines après le début d’interminables négociations. À l’instant T, celles-ci ne sont pas encore rompues, le dernier frein pour l’attaquant du Zamalek venant des modalités de paiement entre les deux parties.

Hier, l’attaquant du Zamalek a toutefois retrouvé le terrain et quelques sensations face à El Gouna. En attendant que cette affaire se décante, le club égyptien joue la montre le temps de trouver un avant-centre afin de ne pas se découvrir à ce poste.

« Mohamed est dans le flou, il a l'esprit ailleurs »

« L'équipe est à la veille de la Ligue des champions africaine et ce sera difficile pour Mohamed de jouer toutes les compétitions, affirme le porte parole de Zamalek Essam Salem. Les grandes équipes ont besoin de plus d'un joueur à ce poste. Pacheco s'est vu proposer 3 attaquants pour choisir l'un d'entre eux, un joueur portugais, le deuxième italien d'origine égyptienne et le troisième camerounais. » Si le club égyptien recrute, cela ne signifiera pas forcément que Mohamed signera à l’ASSE.

En revanche, la question de son implication à Zamalek pose déjà question après son retour mi-figue mi-raisin pour son match de reprise. « Il n'a pas bien joué contre El Gouna car il veut partir, a fait savoir l’ancien joueur de Zamalek Reda Abdel Aal dans Al Bidda. Son départ doit être approuvé, ce serait la meilleure solution pour toutes les parties. Zamalek ne bénéficiera plus des services de Mostafa Mohamed car le joueur est dans le flou, il a l'esprit ailleurs. »