ASSE – Mercato : Mostafa Mohamed fait déchanter Galatasaray !

Mostafa Mohamed, longtemps convoité par l'ASSE l'hiver dernier, avait réalisé de superbes débuts avec Galatasaray. L'attaquant égyptien avait inscrit 5 buts en 5 matches, propulsant son équipe en tête de la Super Lig après une victoire contre Fenerbahce (1-0), lors du derby.

Il a été remplacé à la mi-temps ce week-end

Mais ces débuts idylliques sont désormais finis. Galatasaray est à présent devancé par Besiktas et n'a gagné qu'un seul de ses cinq derniers matches. Mohamed, lui, s'était fait expulser contre Sivasspor (2-2) et il reste sur 5 matches sans le moindre but. Samedi dernier, l'Egyptien a même été remplacé dès la mi-temps, par le Colombien Falcao, lors de la défaite de Galatasaray face au promu Hatayspor (0-3), où le Grec Alexandros Katranis, prêté par l'ASSE, n'était même pas sur la feuille de match.