ASSE - Mercato : Mostafa Mohamed fait encore parler de lui !

Il n'a pas perdu de temps. Pour le plus grand plaisir, on l'imagine, des supporters du Galatasaray qui, comme vous le savez, ont accueilli lors du mercato d'hiver, le buteur égyptien Mostafa Mohamed. On ne continuerait pas à parler de cet attaquant si il n'avait pas, des semaines durant, agité l'actualité de l'ASSE, les dirigeants des Verts ayant tout fait pour le recruter.

Mais entre la sortie maladroite du président Romeyer, et l'intransigeance des dirigeants du Zamalek, Mohamed a blet et bien pris le chemin de la Turquie, lui qui voulait au préalable venir en France. Le feuilleton s'est achevé dans les dernières heures du mercato et Mostafa Mohamed, depuis, s'est déjà distingué.

Hier, lors du match de championnat turc opposant le Gala à Basaksehir, l'Egyptien a signé sa première réalisation, en fin de match et sur un pénalty tiré en force à la droite du gardien adverse. Un premier coup de canon ainsi qu'un début idéal pour celui que les supporters des Verts connaissent déjà bien...