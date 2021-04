ASSE – Mercato : Mostafa Mohamed n'y arrive vraiment plus !

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Malgré ses soucis financiers, l'ASSE était prête à casser sa tirelire pour investir sur Mostafa Mohamed cet hiver. Un transfert de 5 M€ payé cash était évoqué avant que l'attaquant égyptien ne soit finalement prêté à Galatasaray.

6 matches sans le moindre but

Mohamed avait réalisé de superbes débuts avec le club turc : il avait inscrit 5 buts en 5 matches, propulsant son équipe en tête de la Super Lig après une victoire contre Fenerbahce (1-0), lors du derby. Mais ces débuts idylliques sont désormais derrière lui. Galatasaray, à présent devancé par Besiktas, n'a gagné qu'un seul de ses six derniers matches. Et Mohamed, expulsé contre Sivasspor (2-2), reste sur 6 matches sans le moindre but. Remplacé dès la mi-temps lors de la défaite de Galatasaray face au promu Hatayspor (0-3), une semaine plus tôt, l'attaquant est resté muet samedi contre Karagumruk (1-1) et il a été remplacé dans le dernier quart d'heure. Galatasaray n'est plus que 3e de son championnat, derrière Besiktas et Fenerbahce.