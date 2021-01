ASSE – Mercato : Mostafa Mohamed ou Islam Slimani... le renfort en attaque fait débat chez les Verts

Slimani sans hésiter !

« Ma préférence va vers Slimani. ¨Parce qu'il connaît bien la Ligue 1, après son passage à l'AS Monaco. Sur le Rocher, le Fennec a démontré toutes ses qualités, à savoir de buteur, mais aussi de passeur (9 buts, 8 passes décisives en 18 matches). Sa complémentarité avec Wissam Ben Yedder a été remarquable. L'ASSE a absolument besoin de recruter enfin un buteur de renom, et Slimani répond à tous les critères. À 32 ans, c'est un joueur d'expérience qui a connu plusieurs championnats européens (Portugal, Angleterre, Turquie). Il a notamment inscrit 27 buts en 33 rencontres avec le Sporting Portugal lors de la saison 2015-16. À n'en pas douter, l'international algérien (68 sélections, 29 buts) aurait la capacité de s'adapter très rapidement au système de jeu mis en place par Claude Puel. D'autre part, il apporterait toute son expérience à une équipe qui en a fortement besoin. À contrario, Mostafa Mohamed est un jeune avant-centre (23 ans), à priori très prometteur au vue de ses prestations avec Zamalek... Mais le risque est qu'il ne parvienne pas à s'acclimater à la L1, la barrière de la langue et l'adaptation à une nouvelle culture étant souvent délicates lors des premiers mois pour des joueurs étrangers. Le club prendrait donc plus de risques en faisant venir l’Égyptien dans le Forez. Surtout qu'il y a une belle indemnité à verser pour convaincre son club de le lâcher. »

Yohann GIL

Plutôt Slimani

« Honnêtement, si l'ASSE parvenait à faire signer Mostafa Mohamed, je serais ravi et curieux. Le jeune égyptien est présenté comme le meilleur attaquant de son pays. A 23 ans, son potentiel semble intéressant. Mais je trouve qu'Islam Slimani offre bien plus de garanties. L'Algérien est beaucoup plus expérimenté et il connait la L1, il y a fait ses preuves la saison dernière avec Monaco, aux côtés de Ben Yedder. A 32 ans, il serait un renfort de poids, c'est évident. De plus, son profil correspond exactement à ce qui fait cruellement défaut à l'ASSE : c'est un pivot, un grand gabarit, puissant, capable de bouger les défenses, de libérer des espaces, de marquer et de faire marquer.

A ses côtés, on peut facilement imaginer les autres joueurs offensifs flamber, que ce soit Bouanga, Nordin ou pourquoi pas Abi, dans un 4-4-2. Et j'ai la faiblesse de croire encore à Abi, de penser que l'intérêt de l'ASSE est de le mettre dans les meilleures dispositions. Ce que permettrait l'arrivée de Slimani, à mon sens, alors que celle de Mohamed consituerait davantage un frein à sa progression, me semble-t-il. Quant à l'aspect financier, il n' y a pas de transfert à payer pour Slimani. Et donc moins d'argent à dépenser que pour Mohamed. Certes le salaire est bien plus élevé et il n'y a pas d'espoir de revente. Mais l'impact serait immédiat, sur le terrain, et c'est l'ensemble de l'effectif qui pourrait prendre de la valeur avec l'apport d'un n°9 de ce niveau. »

Laurent HESS