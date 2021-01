ASSE – Mercato : Mostafa Mohamed victime d'un gros coup dur, ses envies de départ renforcées ?

Tant que Mostafa Mohamed ne sera pas présent en conférence de presse dans le Forez avec le maillot à la main, le feuilleton de son transfert ne cessera de rebondir. L'ASSE souhaite toujours Mostafa Mohamed mais Zamalek se montre toujours aussi dur en affaires alors que le joueur, qui souhaite partir, serait attiré par les Verts mais aussi par Galatasaray.

Le dossier va-t-il trouver une issue favorable pour les Verts dans les prochains jours ? Une chose est sûre, Mostafa Mohamed vient d'apprendre une nouvelle qui ne va pas l'inciter à rester à Zamalek. Peuple Vert relaie en effet des informations en provenance d'Egypte assurant que l'attaquant aurait été sanctionné de quatre matchs de suspensions en Ligue des champions africaine.

En cause, sa participation à des échauffourées en finale de la dernière Ligue des champions entre Al-Ahli et Zamalek (2-1, le 27 novembre dernier) qui aurait entraîné une lourde sanction de la part de la CAF. Privé de quasiment toute la phase de poules de la prestigieuse compétition africaine, Mostafa Mohamed risque d'avoir d'autant plus envie de goûter à un challenge alléchant ailleurs...

CAF Disciplinary Committee decisions in lights of the #CAFCL final



- Kasongo suspended for 4 matches.



- Mostafa Mohamed suspended for 4 matches



- A fine of $10,000 against Zamalek for misconduct by its players.



- Hussein Al-Shahat suspended for 4 matches (two matches left) pic.twitter.com/TuMCDk3QtV