ASSE - Mercato : Moueffek prolonge à son tour (officiel)

A chaque jour sa prolongation depuis mardi pour l'AS Saint-Etienne ! Après le gardien Etienne Green et le défenseur Saïd Sow hier, c'est au tour du milieu de terrain Aimen Moueffek de parapher un nouveau bail avec les Verts. Le milieu de terrain de 20 ans était encore lié à son club formateur jusqu'en 2022 mais l'intérêt de plusieurs clubs étrangers, dont le Napoli, a incité Claude Puel à lui faire signer un nouveau bail. Un Claude Puel qui ne l'a pourtant pas ménagé durant la saison, tenant des propos durs à son égard, le faisant jouer à un poste de latéral qui n'est pas le sien ou le faisant sortir en cours de match à Lorient alors qu'il l'avait rentré une demi-heure plus tôt.

"Le meilleur club pour progresser"

Sur le site officiel du club, Moueffek s’est montré particulièrement satisfait : « Je suis très attaché à l’AS Saint-Étienne. Ce club représente un peu ma deuxième maison. C’est une fierté d’avoir gravi tous les échelons de l’école de foot au groupe pro. Je ne me vois pas ailleurs qu’à l’ASSE. J’ai la confiance du coach, Claude Puel, et du Président, Roland Romeyer. L’ASSE est le meilleur club à mes yeux pour progresser. Au centre de formation, j’ai eu la chance de rencontrer des éducateurs qui m’ont bien fait travailler. C’était important pour moi de rester près de ma famille car elle a toujours énormément compté dans ma progression. »

Claude Puel a lui aussi fait part de sa satisfaction : « Je suis très heureux qu’Aïmen poursuive sa progression à l’AS Saint-Étienne et s’inscrive dans le développement de notre projet sportif. Aïmen est un milieu de terrain puissant, capable de casser les lignes et dont le profil est complémentaire des autres joueurs évoluant dans son secteur de jeu. Je souhaite qu’il renforce ses points forts tout en poursuivant ses progrès dans la lecture du jeu, l’anticipation et le jeu vers l’avant » .