ASSE - Mercato : Moueffek tient la menace idéale pour se venger de Puel

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face au Stade de Reims

Il y a un cas Aïmen Moueffek à l’ASSE. Un semblant de vérité a éclaté aux yeux de tous mercredi dernier lorsque le le milieu polyvalent des Verts n’était même pas sur la feuille de match contre le RC Lens (2-3).

Cette absence faisait alors suite aux faits survenus à Lorient trois jours plus tôt (1-2). Face aux Merlus, Moueffek était entré en jeu en seconde période avant d’être remplacé par Claude Puel dans le money time pour intégrer l’explosif Maxence Rivera...

Moueffek est courtisé avant le mercato

Sans doute atteint par ce traitement très particulier, le joueur de 19 ans pourrait tenir sa revanche au mercato estival. Selon France Football, le Vert est en effet convoité par plusieurs clubs européens dont deux de première moitié de tableau de Bundesliga !

« Saint-Étienne va avoir du mal à conserver Aïmen Moueffek, peut-on lire dans les colonnes de FF. À un peu plus d’un an de la fin de son contrat, il est courtisé par des clubs allemands (M’Gladbach, Leverkusen), belge (Anderlecht) et autrichien (Salszbourg). »