ASSE – Mercato : Moukoudi revient sur son départ des Verts et fait son Mea culpa

Parti de l'ASSE où il ne gagnait pas un match depuis un an et demi, Harold Moukoudi a vu la dynamique s'inverser pour lui à l'AEK Athènes (D1 grecque). Depuis, le Camerounais ne connait plus la défaite (7 victoires, 1 nul) et vit une relance inespérée qu'il a raconté à l'application 90Football.

En course pour la Ligue des Champions désormais (2e du championnat local derrière le Panathinaïkos), Moukoudi reconnaît que tout n'était pas de la faute des Verts dans son passage raté dans le Forez :