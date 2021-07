ASSE - Mercato : Moulin vers un club bien connu de Debuchy ?

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

La brillante fin de saison d’Etienne Green lui donnera peut-être le droit d’être le gardien titulaire à l’ASSE en 2021-2022. Samedi, c’est en tout cas lui qui était dans les cages stéphanoises en amical contre Le Puy (2-2). Jessy Moulin, lui, était absent des débats. L’Est Éclair, dans son édition du jour, fait savoir que le profil du portier des Verts intéresse Laurent Batlles en doublure de Gauthier Gallon à l’ESTAC... qui a déjà approché un certain Mathieu Debuchy au mercato.

« Il faut challenger Gauthier, c'est pour ça que notre objectif est de compléter l'effectif des gardiens. Quand je dis "challenger", ce n'est pas le mettre sur le banc, c’est lui donner l'opportunité de mieux aborder et mieux comprendre la L1, d'élever son niveau », explique le directeur sportif troyen François Vitali.

Le quotidien régional poursuit : « Les noms de Moulin et Yohann Pelé entrent dans cette catégorie et ce dernier est bien en discussions avancées avec les dirigeants troyens. L'ancien portier de l'Estac Mamadou Samassa était à Troyes en juillet sans que l'on sache si c'était une visite à but personnel ou professionnel. Ludovic Butelle a en revanche signé au Red Star. »

