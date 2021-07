ASSE : Mercato, moyens, hommes... plusieurs annonces fortes sur le projet de rachat

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

On s’attendait à plusieurs informations de taille hier soir. En prime time, on n’a pas vraiment été déçu. Invité du Sainté Night Club, chez nos confrères de Sainté Inside, Mohamed Toubache-Ter a glissé quelques révélations de son cru, notamment sur le projet de rachat de l’ASSE.

L’insider a confirmé les informations de But! Saint-Étienne selon lesquelles un groupe d’Américains et de Suisses faisait partie du tour de table. Ces derniers disposent bel et bien d’une surface financière conséquente et présentent un projet très sérieux. Cependant, Toubache-Ter affirme que le dossier est toujours bloqué par Bernard Caïazzo mais que les discussion étaient toujours en cours.

Détail d’importance : l’objectif de ces possibles futurs investisseurs n’est pas le trading, contrairement au projet par exemple porté par Gérard Lopez au LOSC entre 2017 et 2020. Enfin, l’insider a confirmé que d’autres anciens Verts que Mathieu Bodmer pourraient faire partie du plan de reprise de l’ASSE. Forcément alléchant, sur le papier.

