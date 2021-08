ASSE - Mercato : Nadé glisse un message très clair pour son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Auteur d'un bon match contre Lorient (1-1) aux côtés d'Harold Moukoudi, Mickaël Nadé s'est brièvement confié sur le site officiel de l'ASSE après la rencontre. « Cela fait énormément plaisir, c'était mon baptême du feu en Ligue 1, s'est-il réjoui. On a fait un bon match. Après, il faudrait continuer sur ma lancée. C'est un rêve. Quand j'ai signé ici, c'était ça le but. Maintenant, je donnerais tout pour continuer... »

Un discours qui montre bien que le joueur, sollicité par QRM avec qui il était monté en L2 la saison passée, privilégie l'ASSE, où il n'a plus qu'un an de contrat. Avec ses 85% de passes réussies, ses 73% de duels gagnés et ses 9 ballons récupérés contre Lorient, le numéro 33 des Verts figure dans l'équipe type de la première journée de L1 de L'Equipe. Selon nos informations, des discussions ont été engagées pour sa prolongation.

