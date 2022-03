ASSE - Mercato : négociations bien avancées pour Cabella

Zapping But! Football Club ASSE : Claude Puel avait-il tout faux ?

A 32 ans, Rémy Cabella est très loin d'en avoir fini avec le football. Libéré par Krasnodar, le meneur de jeu a expliqué dans L'Equipe : « J’aime trop le foot pour arrêter. Je ne me compare pas à ces immenses joueurs, mais, un peu comme Cristiano Ronaldo ou (Karim) Benzema, j’ai la passion du foot et l’envie de bosser encore qui me font tenir. Bon, je ne l’ai pas toujours eue. Je me suis mis à travailler vraiment vers 27-28 ans mais j’y ai pris goût. Le seul club où j’accepterais de signer pour trois mois, ce serait Sainté. S’il était vraiment dans le dur, j’irais en courant et je jouerais même pour rien ».

Aussi difficile à marquer sur le terrain qu'à suivre en dehors, le Corse avait pourtant expliqué une semaine plus tôt qu'il ne reviendrait pas à Saint-Etienne cette saison... Si ses propos du jour ont enflammé les supporters stéphanois, il y a toutefois vraiment peu de chances pour qu'ils le voient sur la pelouse du Chaudron dans les prochaines semaines. En effet, le journaliste grec Giannis Chorianopoulos annonce que les négociations entre le joueur et l'Olympiakos sont bien avancées et que l'ASSE semble être hors course. Soit un peu ce qui se disait déjà il y a dix jours...

Olympiacos ongoing negotiations with Rémy Cabella. French attacking midfielder will decide soon for his new club. Contract not only for this season, Cabella wants to sign at least 2-3 years. ASSE seems to be out@olympiacosfc @ASSEofficiel #OlympiacosFC #Olympiacos #ASSE — Giannis Chorianopoulos (@choria80) March 16, 2022

L'Olympiakos toujours en pole pour Cabella Au moment où son contrat avec Krasnodar a été rompu, Rémy Cabella semblait proche de s'engager avec l'Olympiakos. Les choses n'auraient pas changé, même si le meneur de jeu a annoncé aujourd'hui qu'il pourrait jouer la fin de saison avec l'ASSE...

