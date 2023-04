ASSE - Mercato : Neyou apporte déjà un bémol à son futur départ

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

En début de journée, nous avons relayé les propos d'Yvan Neyou à l'émission Hora Blanquiazul au sujet de son avenir. Le milieu camerounais prêté par l'ASSE en D2 espagnole a déclaré : "Pourquoi pas rester ? Je suis bien ici. Il y a des gens bien dans le club, des gens sincères. J'ai parlé à Txema Indias (directeur sportif de Leganés) en janvier parce que je ne jouais pas et que je voulais comprendre. C'est toujours difficile pour un joueur qui vient dans un club pour jouer et qui ne joue pas. Indias m'a dit qu'il ne pouvait rien faire, qu'il laissait le contrôle de l'équipe à l'entraîneur. Ce dernier lui a dit que je travaillais bien et que tout le club était content de mon attitude, que je devais donc travailler plus dur et que le moment viendrait. J'aime donc cette sincérité".

"Je ne me suis jamais projeté sur mon avenir"

De quoi envisager un transfert en fin de saison, ce qui ferait évidemment le bonheur des Verts. Car le milieu camerounais, chouchou de Claude Puel, n'entre pas dans les plans de Laurent Batlles et son transfert pourrait rapporter quelques millions. Seulement, après que cette interview a été diffusée, Neyou a ressenti le besoin d'y apporter un bémol via les réseaux sociaux : "Je ne me suis jamais projeté sur mon avenir, il y a une saison en cours, respectons celle-ci avant de parler du futur". Voilà un dossier qui devrait occuper Loïc Perrin cet été...

