ASSE - Mercato : Niang tout proche, son souci avec le Stade Rennais dévoilé

On savait que les négociations entre l'AS Saint-Etienne et le Stade Rennais au sujet de Mbaye Niang, débutées lundi soir, s'étaient prolongés dans la journée de mardi. Une officialisation du prêt du Franco-Sénégalais était attendue ce mercredi. Mais elle n'a pas encore eu lieu à cause d'un problème entre le joueur et son employeur. Ce problème, selon L'Equipe, réside dans le versement de primes. Et il devrait être résolu sous peu.

Puel lui a demandé d'accélérer le mouvement

L'Equipe assure que Niang devrait devenir stéphanois dans les jours voire les heures qui arrivent. Son salaire, estimé entre 220.000€ et 250.000€, trop important pour les Verts, sera partiellement pris en charge par le Stade Rennais. Il s'agira d'un prêt d'un an sans option d'achat.

Toujours d'après le quotidien sportif, Claude Puel aurait contacté Niang pour lui faire part de son envie de travailler avec lui mais surtout pour lui demander de venir au plus vite dans le Forez. Cela afin de pouvoir juger de son état de forme mais aussi de pouvoir l'intégrer aux séances collectives afin de l'aligner pour le match contre Nice dimanche 18 octobre.