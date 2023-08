ASSE - Mercato : Nkounkou, Bentayg, recrue surprise… Loïc Perrin annonce encore du lourd !

Invité à donner ses explications sur le dossier Niels Nkounkou, Loïc Perrin a démenti une troisième offre de l’Eintracht Francfort. « Niels a eu une préparation un peu tronquée mais il a plutôt fait un bon match contre QRM où il a joué 90 minutes. Il a tenu physiquement. Il est toujours à la disposition du coach et contrairement à ce qui a été dit, Francfort n’est pas repassé à l’attaque ». D’après nos informations, la deuxième offre (refusée) était à hauteur de 5,5 M€ et il n’y a pas eu de surenchère depuis.

Lancé sur l’arrivée du latéral gauche marocain Mahmoud Bentayg (Raja Casablanca), le dirigeant stéphanois s’est voulu optimiste : « On attend les documents mais on espère annoncer une bonne nouvelle très rapidement ».

Concernant les partants, Loïc Perrin a assuré que c’était encore le calme plat. « Il n’y a pas des discussions en cours pour des départs, juste des touches mais rien de concret ». En revanche du côté des arrivées, il n’exclut pas une ou deux recrue(s) surprise(s). « Par rapport à notre début de saison, il y a des joueurs qui sont en dessous de leur niveau. Cela nous fait réfléchir pour recruter à des postes qui n’étaient pas forcément envisagés ». Le poste de piston droit pourrait bien faire partie de la réflexion avec les débuts peu convaincants de Mathieu Cafaro et Dennis Appiah cette saison et l’intérêt des Verts pour Kévin van den Kerkhof (SC Bastia).

(Avec Laurent HESS, à L’Etrat)

