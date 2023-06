ASSE, OM – Mercato : Nkounkou cash sur son avenir, il a déjà une destination en tête

Zapping But! Football Club ASSE : Caïazzo - Romeyer, est-ce qu'on en a encore pour longtemps ?

But ! : Niels, comment avez-vous vécu cette soirée ?

Niels NKOUNKOU : On avait à cœur de finir par une victoire à la maison, d'offrir ça au public. Pour le dernier match de la saison, je crois que ça a été une belle fête. On a été récompensés de notre bonne deuxième partie de saison.

Que retiendrez-vous de ces six mois ?

Le maintien d'abord. Ce n'était pas évident parce qu'on partait de loin mais il y a eu un déclic collectif et on a réussi à atteindre l'objectif assez rapidement. Après, il y a aussi mes performances individuelles. J'ai réussi à me surpasser. Je m'étais fixé des objectifs et je les ai dépassés. Etre dans l'équipe type de la L2, avec 6 buts et 7 passes en une demi-saison, c'est au delà de ce que j'avais pu imaginer.

« J'ai envie de jouer en première division »

Vous avez bien fêté ça avec le public...

Oui. J'avais envie de fêter mon option d'achat, la « der », les six mois... Voir le stade plein comme ça, alors qu'on est en L2, ça montre que l'AS Saint-Etienne est vraiment un club particulier. Cette ambiance, c'est extraordinaire.

Ça pourrait vous donner envie de rester ?

On va discuter avec mes agents. On va voir pour la suite. J'aurai une décision à prendre. Dans le foot, on sait qu'il peut se passer plein de choses. J'ai de l'ambition. Les dirigeants le savent. Je leur en ai fait part.

Vous avez dit que vous aviez envie de vous poser...

Oui, mais il y a plein d'endroits où on peut se poser. J'ai envie de jouer en première division. Je ne vais pas le cacher.