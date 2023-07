ASSE – Mercato : Nkounkou charge les dirigeants, il met la pression pour partir à Francfort!

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Après des vacances décalées en raison de sa participation à l'Euro Espoirs, Niels Nkounkou (22 ans) a fait son retour à l'entraînement cette semaine à l'ASSE. Et ce jeudi, alors que les Verts ont refusé une offre de Francfort, le gaucher monte au créneau, dans un entretien à L'Equipe. « Quand j'ai été mis au courant de la possibilité de signer à Francfort, j'ai tout de suite donné mon accord. Maintenant, il faut régler ma situation avec Saint-Étienne qui est compliquée. Quand je suis arrivé cet hiver, les choses étaient pourtant très claires avec les dirigeants. Je venais pour six mois en prêt. Everton a voulu imposer une option d'achat mais Saint-Étienne ne la demandait pas à la base, surtout vu la situation et le maintien en Ligue 2 qui n'était pas encore acquis. Finalement, Everton a insisté et l'option d'achat a été incluse, mais on avait décidé de ne pas en parler. »

« S'il faut leur dire tous les jours que je veux partir, je le ferai »

Et à lui d'ajouter, sur cette option d'achat... « Un jour, en avril, les dirigeants sont venus me dire qu'ils l'activaient J'étais surpris et pas vraiment ravi. Mais comme la saison était encore en cours, j'ai décidé de jouer le jeu jusqu'au bout. On va dire que j'ai été un bon Stéphanois. Depuis que je suis revenu, je n'ai vu que le coach (Laurent Batlles). Je l'ai mis au courant de la situation, il ne l'était visiblement pas. Il connaît maintenant mes intentions. J'aurais compris que l'on me bloque si je m'étais engagé sur du long terme et que j'essayais de partir au bout de six mois. Ce n'est pas le cas et ça change tout. Je ne suis pas un footballeur qui fait un caprice pour aller plus haut. Je souhaite juste que l'on respecte ce que l'on m'a dit pour me convaincre de signer. Alors merci aux dirigeants et aux supporters, et si je peux aider Saint-Étienne à monter grâce à mon transfert, j'en serais le premier ravi. » Nkounkou se montre très déterminé... « S'il faut leur dire tous les jours que je veux partir, je le ferai. Je ne me lasserai pas. Maintenant, garder un joueur contre son gré, je crois que ce n'est pas la bonne solution. J'espère sincèrement que la situation se débloque vite parce que je me prends la tête tous les jours avec cette histoire plutôt que de me concentrer sur mon football. »

Podcast Men's Up Life