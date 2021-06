ASSE - Mercato : Nordin proposé à un club qualifié pour la Champions League ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Comme annoncé par notre correspondant à Saint-Etienne, Laurent Hess, l'avenir d'Arnaud Nordin se dessine loin de l'ASSE. L'ailier de 22 ans est encore sous contrat pour une année mais il n'y a eu aucune discussion depuis plusieurs mois entre le club et son agent pour une prolongation. Il devrait donc être vendu cet été, histoire qu'il ne parte pas gratuitement dans douze mois, histoire aussi de renflouer des caisses bien vides. Un club allemand de milieu de tableau aurait pris des renseignements.

Galatasaray paralysé par les élections jusqu'au 19 juin

Selon la presse turque, l'agent du Parisien de naissance se serait rendu dans le Bosphore pour proposer les services de son joueur. Et pas à n'importe quel club : Galatasaray et Fenerbahçe. Soit le 2e et le 3e de la dernière SüperLig, le Cimbom ayant même terminé à égalité de points avec le champion Besiktas et un but de moins au goal average !

De fait, Galatasaray disputera la prochaine Champions League, ce qui constitue un challenge à même d'intéresser Nordin. Mais toute la politique sportive du club est bloquée jusqu'au 19 juin, date des élections présidentielles. Après quoi, le candidat élu s'attaquera au recrutement.

Saint-Étienne forması giyen 22 yaşındaki, 1.70 boyundaki sol kanat oyuncusu Arnaud Nordin, menajer kanadıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'ye önerildi. Oyuncu geride bıraktığımız sezonda Ligue 1'de oynadığı 32 maçta 4 gol 4 asistlik skor katkısı yaptı. pic.twitter.com/tpjro8cbHK — Sarı-Kırmızı Lejyon (@legiondulion) May 24, 2021

Pour résumer

L'ailier de l'ASSE Arnaud Nordin (22 ans) a été proposé à deux grands clubs étrangers, dont un jouera la prochaine Champions League.